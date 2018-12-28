Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве

Сегодня стало известно, когда состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Переговоры политиков, как сообщается, пройдут в Москве.

Согласно последней информации пресс-службы главы Белоруссии, Лукашенко посетит столицу России 29 декабря. В Москве руководители двух стран обсудят наиболее актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, которых они уже касались в рамках встречи в Кремле 25 декабря, передает RT

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко решили встретиться еще раз до наступления Нового года с целью не допустить возникновения "клубков противоречий".