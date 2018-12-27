ВВС США провели разведку возле Крыма и Калининграда

Разведывательный самолет американских ВВС сегодня более 3-х часов курсировал вдоль побережья Крыма. В ходе полета он также совершил не менее 4-х пролетов к югу от Керченского пролива.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел трехчасовую разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом в четверг сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Отмечается, что на перехват и сопровождение американского разведчика с аэродрома Бельбек поднимался российский истребитель. По разным данным, это был Су-27 или Су-30.

Немного позднее аналогичный борт был замечен недалеко от границ Калининградской области и Белоруссии. Оба самолета самостоятельно вернулись в места базирования по окончании миссии.