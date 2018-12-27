В Крыму прокомментировали заявление Лолиты о полуострове

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова певицы Лолиты Милявской о том, что в ее душе Крым остается украинским, сочтя данное заявление, как минимум, странным. Лолита объяснила свое высказывание об "украинском Крыме"

Политик предположил, что теперь для Лолиты "Конституция Российской Федерации и законы России не указ", раз певица считает, что может позволить себе подобные высказывания.

По его словам, в Крыму не ждут артистов, которые считают полуостров украинским: "Теперь ей в Крыму, наверное, делать нечего", - цитирует вице-спикера парламента РИА Новости.