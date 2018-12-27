Путин выступил за сотрудничество России и Армении в сфере безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Ереван должны сохранить сотрудничество в сфере безопасности, по линии ОДКБ, а также других интеграционных объединений.

Данное заявление прозвучало в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. По его словам, это "по-настоящему союзнические отношения", наполненные большим содержанием.

Приветствуя Пашиняна в Кремле, глава РФ отметил, что это первый визит исполняющего обязанности премьера в Россию после победы его партии на выборах и пожелал политику успехов в реализации планов.