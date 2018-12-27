Украинская сторона передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца
27 декабря 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Погибшего добровольца ЛНР удалось вывезти с Украины благодаря усилиям российских дипломатов. В ночь на четверг тело на границе передали представителям Союза добровольцев Донбасса.
Российский доброволец 42-летний Валерий Иванов, попавший в плен и погибший в украинской тюрьме, будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области.
Иванов в 2015 году участвовал в боях в самопровозглашенной Луганской народной республике. После захвата в плен украинской стороной числился в списках на обмен пленными.
Обмен так и не состоялся, а позднее, как уже сообщали АН, россиянин погиб в колонии Дрогобыча Львовской области в результате несчастного случая, как утверждают в местной прокуратуре.
Однако, согласно некоторой информации из львовской тюрьмы, Валерия Иванова сознательно убивали в отместку как гражданина России и участника сопротивления в Донбассе.