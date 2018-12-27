Украинская сторона передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца

Погибшего добровольца ЛНР удалось вывезти с Украины благодаря усилиям российских дипломатов. В ночь на четверг тело на границе передали представителям Союза добровольцев Донбасса.

Российский доброволец 42-летний Валерий Иванов, попавший в плен и погибший в украинской тюрьме, будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области.

Иванов в 2015 году участвовал в боях в самопровозглашенной Луганской народной республике. После захвата в плен украинской стороной числился в списках на обмен пленными.

Обмен так и не состоялся, а позднее, как уже сообщали АН, россиянин погиб в колонии Дрогобыча Львовской области в результате несчастного случая, как утверждают в местной прокуратуре.

Однако, согласно некоторой информации из львовской тюрьмы, Валерия Иванова сознательно убивали в отместку как гражданина России и участника сопротивления в Донбассе.