Пушков объяснил, зачем Трамп поехал в Ирак

По поводу поездки президента США Дональда Трампа в Ирак высказался Алексей Пушков. Российский сенатор объяснил. какова цель внезапной поездки и причём тут Сирия.



Пушков считает, что причиной поездки Трампа в Ирак явилась попытка избежать критических замечаний за принятое им решение о выводе американских войск из Сирии. Рождественский визит Трампа с женой в Ирак не был анонсирован Белым домом, сообщает РИА Новости. Во время встречи с военными США в Ираке президент Соединённых Штатов сообщил, что сокращать количество американских военных в Ираке он не собирается, вывод войск из Сирии на это ни сколько не повлияет. Также Трамп подчеркнул, что при необходимости Америка сможет использовать Ирак как базу для военных действий в Сирии.



"Заявлением о возможности наносить удары по Сирии с территории Ирака Трамп пытается сбить накал критики в свой адрес за решение вывести из Сирии войска", пояснил сенатор Пушков.