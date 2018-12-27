Владимир Бурматов побывал на встрече с президентом

Глава государства встретился с парламентариями Госдумы и Совета Федерации и сказал спасибо за хорошую работу.

Единственным представителем от Челябинской области на этой встрече стал депутат госдумы Владимир Бурматов. Владимир Путин поручил в следующем году усилить работу в регионах, а также с общественниками и профсоюзами.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин акцентировал внимание на необходимости уделять больше внимания анализу правоприменительной практики, что позволит корректировать законы в тесной связке с правительством России.

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