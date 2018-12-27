Австрийский журналист на Украине боится за свою жизнь

Журналист из Австрии Кристиан Вершюц попросил о помощи австрийское парвительство. Причиной просьбы журналиста, работающего на Украине, стал страх за свою жизнь.



Верщюц также пожаловался, что власти Украины всячески мешают нормальной работе их съёмочной группы, сообщает "Российская газета". Телеканалу ORF, от имени которого и работает журналист, отказали в аккредитации.



Также он рассказал, что журналистам, критически рассматривающим действия власти, угрожают ультранационалисты. "Двоих журналистов в этой стране уже убили, и я не хочу быть третьим", - заявил Вершюц. Он попросил руководство телеканала ORF и правительство Австрии оказать воздействие на Киев и убрать из украинского сегмента интернета запись о нём как якобы об "агенте Кремля".