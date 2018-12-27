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Тимошенко может стать новым президентом Украины
27 декабря 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине. За неё готовы голосовать 20% граждан, сообщает kp.ru. Действующего президента незалежной Петра Порошенко поддерживают около 11% жителей.
Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, возглавляющая партию "Батькивщина", занимает лидирующие позиции в президентском рейтинге на Украине. Более 20% респондентов заявили, что на предстоящих выборах готовы поддержать её. Шоумену Владимиру Зеленскому, который тоже не исключает своего участия в предвыборной гонке, свои голоса отдали бы 13,4% граждан Украины. А вот нынешнего президента Петра Порошенко хотят и дальше видеть во главе страны чуть больше 11% жителей.
Остальные кандидаты получили от населения страны менее 10% голосов. При этом около трети участников опроса пока не определились с выбором. Время на раздумья у них ещё есть - выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
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