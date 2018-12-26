Украинского шпиона приговорили в Нижнем Новгороде к восьми годам тюрьмы

Обвинённому в шпионаже адвокату из Украины вынес приговор Нижегородский областной суд. Часть обвинений подсудимый признал. Мужчину приговорили к восьми годам строгого режима.

Игорь Кияшко был задержан сотрудниками ФСБ в апреле текущего года. Ему выдвинули обвинения в шпионаже и попытке вывезти на Украину лопатки двигателя РД-33, предназначенного для истребителей МиГ-29, сообщают РИА Новости. Также было установлено, что мужчина по заданию СБУ собирал данные о радиолокационной станции 92Н6А, которой комплектуют зенитно-ракетный комплекс С-400. Кияшко признал себя виновным в попытке контрабанды деталей, но заявил, что к сбору секретной информации не причастен.

Нижегородский областной суд приговорил Кияшко к восьми годам колонии строгого режима. Больше объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области подробностей не сообщают, аргументируя это тем, что на деле стоит гриф "совершенно секретно". Адвокат осуждённого заявил, что приговор оказался мягким, обжаловать его не будут.