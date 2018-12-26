Бондарев: финансирование ВС России позволит отразить любую угрозу

России нет необходимости увеличивать расходы на оборону, как это делают США и НАТО. Нынешнее финансирование Вооружённых сил РФ позволит отразить любую угрозу.

Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, - сообщает ТАСС. Он рассказал, что многие ждали от России увеличения финансирования Вооружённых сил после подобного шага Соединённых Штатов. Но у нашей страны нет в этом необходимости, поскольку для обеспечения национальной обороны и безопасности хватает предусмотренных средств. Оборонно-промышленный комплекс России развивается планово, рассудил Бондарев.

Также он поделился, что при планировании расходов на оборону учитывается возможность ужесточения западных санкций. "Санкции, можно сказать, вошли в привычку. Мы выработали против них иммунитет, уже адаптировали к этому новому режиму нашу экономику", - считает парламентарий.