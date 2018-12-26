Беглов принял отставку вице-губернаторов Мокрецова и Албина

Кадровые перестановки случились сегодня в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства северной столицы, Албин отвечал за капитальное строительство. Об их отставке сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга (gov.spb.ru).

С августа 2017 года Михаил Мокрецов одновременно возглавлял Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Координация и контроль за деятельностью финансового блока временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана.

С 27 декабря 2018 года непосредственное руководство Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга будет исключено из полномочий вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов имущественного блока. Временное исполнение обязанностей КИО возложено на заместителя председателя Комитета Александра Германа.

Координация и контроль за капстроительством, реконструкцией объектов недвижимости, архитектурой, градостроительством, выявлением, учетом, сохранением, популяризацией государственной охраны объектов культурного наследия, транспортом, энергетикой, тарифным регулированием временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

Как сообщает Фонтанка.ру, на предновогоднем заседании городского правительства Беглов был резок, уделил внимание Албину, а после принял отставку главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк.