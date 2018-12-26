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Глава парламента Крыма заявил, что киевские власти довели Украину до раскола
26 декабря 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава парламента Крыма Владимир Константинов раскрыл признаки раскола Украины. В Крыму проходит сессия республиканского парламента, на которой Константинов заявил, что украинские власти делают все, чтобы довести свою страну до полной, окончательной и сокрушительной катастрофы и уже довели Украину до территориального, идеологического и конфессионального раскола.
"Кроме ненависти и бессовестной лжи они ничего не могут нести и за пределы контролируемого ими пространства", - цитирует Константинова РИА Новости. Как отметил политик, особенно в последнее время они активизировались: устраивают новые провокации в непосредственной близости с территорией Крыма, сочиняют "филькины грамоты" о мифическом нарушении прав человека в Крыму, посылают к российским границам свои боевые суда, стягивают вооружения.
"Киевские власти в действиях и заявлениях в отношении России и Крыма установили мировой рекорд ханжества и цинизма", - подчеркнул Константинов и заметил, что на другое Киев сейчас не способен.
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