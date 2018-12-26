В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России
26 декабря 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
Юрий Швыткин, занимающий пост зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности, прокомментировал слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва о том, что США усиливает военный потенциал вблизи берегов России.
Швыткин признал факт наращивания высокоточного оружия вблизи границ Российской Федерации со стороны стран блока НАТО. При этом он отметил, что Россия готова сдерживать данную ситуацию, а Вооружённые силы страны, в том числе флот, в достаточной мере оснащены необходимыми видами вооружения, - сообщает RT.
Депутат подчеркнул, что действия России в данном вопросе являются лишь ответом на шаги других стран. «Мы ни в коем случае не являемся инициаторами каких-то действий в части наращивания военной составляющей. Но мы вынуждены соответствующим образом реагировать, потому что от этого зависит безопасность нашей страны и наших граждан», - пояснил зампред.