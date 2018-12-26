В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России

Юрий Швыткин, занимающий пост зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности, прокомментировал слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва о том, что США усиливает военный потенциал вблизи берегов России. Российский адмирал сообщил о наращивании у границ РФ высокоточного оружия США

Швыткин признал факт наращивания высокоточного оружия вблизи границ Российской Федерации со стороны стран блока НАТО. При этом он отметил, что Россия готова сдерживать данную ситуацию, а Вооружённые силы страны, в том числе флот, в достаточной мере оснащены необходимыми видами вооружения, - сообщает RT.

Депутат подчеркнул, что действия России в данном вопросе являются лишь ответом на шаги других стран. «Мы ни в коем случае не являемся инициаторами каких-то действий в части наращивания военной составляющей. Но мы вынуждены соответствующим образом реагировать, потому что от этого зависит безопасность нашей страны и наших граждан», - пояснил зампред.