О чем Путин и Лукашенко говорили в Москве - детали раскрыл Силуанов

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, который находится в России накануне Нового года с рабочим визитом. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко обсуждали "ключевые вопросы двустороннего сотрудничества". Переговоры длились около четырёх часов. Силуанов заявил об утрате доверия Белоруссии

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что президенты РФ и Беларуси обсудили на встрече в Кремле вопрос цен на энергоресурсы и предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве. По словам Силуанова, Путин и Лукашенко договорились о сближении позиций по всем этим направлениям. В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут члены российского и белорусского правительства.

"Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять всё, для того чтобы никаких не было сложностей на будущее", - заявил Путин. "...Ни у кого нет таких близких, тесных отношений, как у белорусов и россиян.

Мы движемся вперёд, как и договаривались...", - ответил Лукашенко.