Карл Хаген, в прошлом занимавший должность вице-президента парламента Норвегии, выразил мнение, что Западу нужно признать Крым в составе России. Политик напомнил, что полуостров являлся частью России с конца XVIII века.

Хаген считает, что Россия просто не могла оставить свою военную базу Украине, и США должны это прекрасно понимать. "Был риск, что Украина станет страной-кандидатом на вступление в НАТО и в то же время получит контроль над российской военно-морской базой в Севастополе. Естественно, что Россия отреагировала", - сказал норвежский политик. Отдельно он заметил, что желание Москвы защитить многочисленное русское население в Крыму от "недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине" вполне объяснимо.

Помимо всего прочего, Карл Хаген призывает страны Запада прислушаться к мнению жителей Крыма, которые на референдуме выразили своё желание стать частью Российской Федерации. Главной причиной мировой нестабильности норвежец называет именно безрассудство Запада, а не желание России "вернула себе маленький полуостров Крым, который был российским четыре сотни лет", - подытожил Хаген.