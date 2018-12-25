//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Екатерина Андреева раскритиковала телевидение за агрессию
- Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
- Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты
- Милана Кержакова забрала сына у мужа в присутствии приставов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Кадыров привлек власти Грозного к ответу после жалобы маленького блогера
25 декабря 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик маленького мальчика-блогера, который в своем обращении, опубликованном в Сети, пожаловался на проблемы с водоснабжением в Грозном.
Юный пользователь Интернета Ханзала Магомадов пожаловался на плохую работу грозненского водоканала и пригрозил лично обратиться к Главе Чечни, если проблему с водой так и не решат.
По его словам, у него из одного крана течет горячая вода, а из второго - "горячущая". И ни в одном из них нет холодной: "Мне что, третий кран сделать?", - вопрошает возмущенный маленький гражданин.
Рамзан Кадыров опубликовал видео на своей странице в соцсети и написал: "Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Рамзан Кадыров услышал... Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?".
А кроме того, глава Чечни задался вопросом, что проще: действительно установить в каждую квартиру третий кран, или все же разобраться с проблемой, как положено. "Ждем, время пошло", - отметил он.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Порошенко нет среди фаворитов президентской гонки на Украине
//В мире
//Новости МирТесен
//Политика
Кадыров привлек власти Грозного к ответу после жалобы маленького блогера
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Эдита Пьеха награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
//Общество
Юлия Савиновских уехала из страны после угроз лишиться родных детей
//Общество
//Криминал
В Санкт-Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собой
//Новости СМИ2
//Общество
Верховный суд разрешил использовать шпионские устройства в личных целях
В Москве водитель такси зажал руку полицейского и протащил его 50 метров
//В мире
//Общество
На трассе Симферополь-Джанкой серьезное ДТП: грузовик опрокинулся на легковушку
//Авто
Центр Москвы перекроют 31 декабря на время проведения праздничных фейерверков
//В мире
В Совфеде прокомментировали расширение санкций против Украины
//Общество
//В мире
//Армия
//Политика
В Минске назвали "угрозой" размещение в Польше военной базы США
//Политика
В Кремле начался очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко
//В мире
Названы возможные районы ядерных ударов США в рамках противостояния с Россией
//live
«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»
Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
//Политика
//В мире
Песков советует переадресовать вопрос о письме сына Каддафи Путину в МИД