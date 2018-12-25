Кадыров привлек власти Грозного к ответу после жалобы маленького блогера

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик маленького мальчика-блогера, который в своем обращении, опубликованном в Сети, пожаловался на проблемы с водоснабжением в Грозном. Рамзан Кадыров рассказал о своих музыкальных талантах

Юный пользователь Интернета Ханзала Магомадов пожаловался на плохую работу грозненского водоканала и пригрозил лично обратиться к Главе Чечни, если проблему с водой так и не решат.

По его словам, у него из одного крана течет горячая вода, а из второго - "горячущая". И ни в одном из них нет холодной: "Мне что, третий кран сделать?", - вопрошает возмущенный маленький гражданин.

Рамзан Кадыров опубликовал видео на своей странице в соцсети и написал: "Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Рамзан Кадыров услышал... Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?".

А кроме того, глава Чечни задался вопросом, что проще: действительно установить в каждую квартиру третий кран, или все же разобраться с проблемой, как положено. "Ждем, время пошло", - отметил он.