Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине

Во вторник на официальном сайте правительства Российской Федерации был размещен документ, содержащий список украинских компаний, в отношении которых введены новые экономические санкции. Медведев сообщил о расширении санкций в отношении Украины

Всего вместе с ранее введенными санкциями в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц. В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов, "Центрэнерго", "ТЭП Вертикаль", Укрэксимбанк, "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт".

Также среди новых фигурантов списка - экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, экс-гендиректор "112 Украина" Егор Бенкендорф, основной бенефициар телеканала NewsOne Евгений Мураев.

В списке оказались также первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой и ряд депутатов "Блока Петра Порошенко", а также начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба.

Напомним, как ранее сообщали АН, премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал соответствующее постановление. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан РФ.