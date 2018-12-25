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Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине

25 декабря 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине
фото: Instagram

Во вторник на официальном сайте правительства Российской Федерации был размещен документ, содержащий список украинских компаний, в отношении которых введены новые экономические санкции. 

Медведев сообщил о расширении санкций в отношении Украины

Медведев сообщил о расширении санкций в отношении Украины

Всего вместе с ранее введенными санкциями в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц. В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов, "Центрэнерго", "ТЭП Вертикаль", Укрэксимбанк, "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт".

Также среди новых фигурантов списка - экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, экс-гендиректор "112 Украина" Егор Бенкендорф, основной бенефициар телеканала NewsOne Евгений Мураев.

В списке оказались также первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой и ряд депутатов "Блока Петра Порошенко", а также начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба.

Напомним, как ранее сообщали АН, премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал соответствующее постановление. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан РФ.

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