Рябков не верит в вывод американских войск из Сирии

Как заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Россия сомневается, что США выполнят свое обещание вывести войска из Сирии. По его мнению, Вашингтон начнет с этим затягивать. Турция планирует в ближайшие дни начать операцию на востоке Евфрата

В интервью РИА Новости он сообщил, что диалог по темам, связанным с военной обстановкой в Сирии, в настоящее время продолжается, однако информация оглашению не подлежит в связи со "спецификой ситуации".

По его словам, противники решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии найдут причины для того, чтобы "нажать на тормоз", и Вашингтон придумает тысячи отговорок, чтобы не выводить войска.

"С позиции человека, занимающегося отношениями с США и проработавшего какое-то время в Вашингтоне, я просто хочу процитировать Константина Сергеевича Станиславского: "Не верю", - заявил Рябков.