Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что США планировали создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара: там были найдены ящики с биоматериалами, готовые к отправке.

По ее словам, недавно на территории бывшей когда-то советской противочумной станции были найдены 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей.

"Сегодня на Украине действуют 11 лабораторий США, модернизированные на средства Пентагона. Планировалось строительство такой лаборатории и в Симферополе", - цитирует главного санитарного врача агентство ТАСС.