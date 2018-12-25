В Минске назвали "угрозой" размещение в Польше военной базы США
25 декабря 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
В случае появления на территории Польши военных баз США Белоруссия будет расценивать данный факт как источник военной угрозы. Об этом заявил министр обороны республики Беларусь Андрей Равков.
"Любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства", - пояснил Равков в интервью РИА Новости.
Он добавил, что при определенных условиях данный фактор или совокупность факторов могут привести к нарастанию венной опасности, которое, в свою очередь, может перетечь в уровень военной угрозы.
Также, по его словам, региональная группировка войск России и Белоруссии обладает всеми возможностями, необходимыми для обороны и "адекватного ответа" на размещение военной базы США в Польше.
Напомним, ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что появление базы США "Форт Трамп" на польской территории не поддается никакому сомнению.