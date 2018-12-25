В случае появления на территории Польши военных баз США Белоруссия будет расценивать данный факт как источник военной угрозы. Об этом заявил министр обороны республики Беларусь Андрей Равков. МИД России: Москве и Минску есть чем ответить на базу США в Польше‍

"Любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства", - пояснил Равков в интервью РИА Новости.

Он добавил, что при определенных условиях данный фактор или совокупность факторов могут привести к нарастанию венной опасности, которое, в свою очередь, может перетечь в уровень военной угрозы.

Также, по его словам, региональная группировка войск России и Белоруссии обладает всеми возможностями, необходимыми для обороны и "адекватного ответа" на размещение военной базы США в Польше.

Напомним, ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что появление базы США "Форт Трамп" на польской территории не поддается никакому сомнению.