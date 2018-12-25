В Кремле начался очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров, которые проходят в Кремле. На повестке дня - ряд спорных вопросов, поднимаемых обеими сторонами.

Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов, заметив, что сторонам всегда удавалось найти решение. Он также заявил о важности диалога по спорным вопросам энергетики, даже если сразу прийти к соглашению не удастся.

"Отношения России и Белоруссии развиваются успешно, есть все основания быть ими довольными, возникающие вопросы удается решать", - заявил президент РФ Владимир Путин перед встречей с его белорусским коллегой.