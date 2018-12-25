Силуанов заявил об утрате доверия Белоруссии

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов подозревает, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары. По словам Силуанова, российская сторона считает Беларусь "союзником", но в последнее время "доверие потеряно".

"Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют", - пояснил он. Белорусская сторона не выполняет все условия союзного договора 1999 года. Глава Минфина заявил, что договоренность предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики. Москва всегда выполняла все свои договоренности с Минском, Россия предоставляла Беларуси скрытые субсидии и прямые кредиты, но сосед и союзник хочет только односторонних выгод.

"Но в последнее время доверие потеряно", — цитирует Силуанова РБК.