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"Бедный я": Трамп остался в Белом доме в одиночестве
24 декабря 2018, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что сидит перед Рождеством один в Белом доме и ждет, когда демократы вернутся и договорятся о деньгах на строительство стены на границе с Мексикой.
Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Twitter. Он отметил, что нежелание оппонентов договариваться может стоить стране больше, чем сама стена.
Сложившуюся ситуацию глава Вашингтона охарактеризовал как "безумие", а себя в этой связи назвал одиноким и несчастным:"Я совсем один в Белом доме (бедный я)", - посетовал Дональд Трамп.
I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.
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