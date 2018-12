"Бедный я": Трамп остался в Белом доме в одиночестве

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что сидит перед Рождеством один в Белом доме и ждет, когда демократы вернутся и договорятся о деньгах на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Twitter. Он отметил, что нежелание оппонентов договариваться может стоить стране больше, чем сама стена.

Сложившуюся ситуацию глава Вашингтона охарактеризовал как "безумие", а себя в этой связи назвал одиноким и несчастным:"Я совсем один в Белом доме (бедный я)", - посетовал Дональд Трамп.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!