Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал дебош, учиненный бойцами 57-й бригады ВСУ в пансионате в Геническом районе Херсонской области. Украинские военные устроили погром в пансионате под Херсоном рядом с Крымом

В беседе с Федеральным Агентством Новостей он отметил, что военное положение, на его взгляд, бессмысленно. По словам Клинцевича, оно необходимо Киеву из политических соображений и амбиций.

Он предположил, что устроенный бойцами ВСУ погром вызван стрессом, к которому солдаты оказались не готовы, и страхом перед русскими в ожидании скорейшего нападения предполагаемого агрессивного врага.

"И девочек заказали, чтобы не страшно было, и телевизоры разбили - в общем, готовились к "войне", как могли", - отметил политик, добавив, что у каждого свое представление о военном положении.

В дополнение к своим словам представитель Совфеда предположил, что причиной данного погрома украинцы впоследствии, по уже сложившейся традиции, вероятней всего назовут "российскую агрессию".