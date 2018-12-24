Клинцевич прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом
24 декабря 2018, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал дебош, учиненный бойцами 57-й бригады ВСУ в пансионате в Геническом районе Херсонской области.
В беседе с Федеральным Агентством Новостей он отметил, что военное положение, на его взгляд, бессмысленно. По словам Клинцевича, оно необходимо Киеву из политических соображений и амбиций.
Он предположил, что устроенный бойцами ВСУ погром вызван стрессом, к которому солдаты оказались не готовы, и страхом перед русскими в ожидании скорейшего нападения предполагаемого агрессивного врага.
"И девочек заказали, чтобы не страшно было, и телевизоры разбили - в общем, готовились к "войне", как могли", - отметил политик, добавив, что у каждого свое представление о военном положении.
В дополнение к своим словам представитель Совфеда предположил, что причиной данного погрома украинцы впоследствии, по уже сложившейся традиции, вероятней всего назовут "российскую агрессию".