Завтра состоятся переговоры Путина и Лукашенко

Сегодня стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко в грядущий вторник, 25 декабря, совершит рабочий визит в Россию, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно последней информации, в рамках встречи Лукашенко и Путина будут подведены итоги сотрудничества двух стран в 2018 году. Кроме того, политики намерены обсудить максимально актуальные задачи двустороннего взаимодействия России и Белоруссии в ближайшем будущем, передает "Фонтанка".

Подчеркивается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин особое внимание в рамках своих переговоров уделят развитию связей двух стран в торгово-экономической сфере.