Пашинян и Путин встретятся в Москве 27 декабря

Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика запланирован на 27 декабря текущего года.

Пашинян намерен обсудить с главой РФ весьма широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. В пресс-службе главы армянского правительства уточнили, что политики также поделятся мнениями насчет совместной работы в многосторонних форматах, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в рамках своей пресс-конференции сообщил о грядущей встрече с Николом Пашиняном.