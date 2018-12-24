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Москва и Баку решили развивать экономические связи
24 декабря 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Азербайджан согласовали план совместного экономического сотрудничества до 2024 года. Основной упор планируется делать на политические связи. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
Он заметил, что отношения двух стран рассматриваются как стратегическое партнёрство, направленное на развитие и укрепление политических и экономических контактов, пишет РИА Новости. "Прежде всего, это развитие основы нашего сотрудничества – экономических связей. Оформлены документы, есть программа взаимодействия до 2024 года. Есть план совместных действий по ключевым направлениям экономического сотрудничества, состоящий из пяти "дорожных карт". Это предстоит реализовывать. Главным венцом наших отношений, конечно же, будут политические связи", - уточнил Бочарников.
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