УПЦ заявила о готовящихся властями Украины провокациях

В Винницкой области главам сельских советов поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов. Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Провокации нацелены на то, чтобы заставить их перейти в новую церковную структуру страны - Православную церковь Украины, состоящую из числа раскольников, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Целью этих провокаций будет демонстрация силы, которая только и возможна при прямом столкновении", - прокомментировал ситуацию директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, передает ФАН.

Ранее, как сообщали АН, украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ. По мнению президента Украины, выбор легче сделать тогда, когда "все вещи названы своими именами".