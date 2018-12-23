Пушков прокомментировал беседу Трампа с Эрдоганом

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения американских СМИ о разговоре президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана. Американские СМИ: разговор Трампа и Эрдогана о Сирии привел к "катастрофе"

Напомним, как ранее сообщали АН, газета Washington Post накануне опубликовала материал, в котором назвала "катастрофичными" последствия телефонной беседы глав США и Турции по ситуации в Сирийской Арабской Республике.





"Иными словами, хватит с меня. Пребывание в Сирии для США слишком сложно, слишком дорого и лишено перспективы - таков вывод Трампа", - написал российский сенатор, объяснив подобное поведение главы Соединенных штатов Америки голосом здравого смысла.