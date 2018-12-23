В Совфеде ответили на заявление Британии о Черном море

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на высказывания министра обороны Великобритании о Черном море и "сигнале" для России. Лондон: Черное море не принадлежит России

В беседе с Федеральным Агентством Новостей (ФАН) политик отметил, что РФ действительно не имеет эксклюзивных прав на Черное море, однако напомнил, что для военных судов существуют определенные правила.

"Британский корабль может находиться там не более 20 дней после того, как проходит Босфор. Ну пусть погуляет себе, сколько положено", - сказал он, добавив, что затем он будет вынужден покинуть акваторию.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время своего визита в украинскую Одессу назвал британский корабль HMS Echo сигналом для России.