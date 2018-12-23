Лондон: Черное море не принадлежит России
23 декабря 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время своего визита в Одессу напомнил украинцам, что Черное море не принадлежит Российской Федерации, назвав HMS Echo сигналом для РФ.
Об этом сообщает Reuters. В ходе визита в Одессу министр Уильямсон заявил, что Великобритания отправила корабль-разведчик в Черное море, чтобы продемонстрировать России свою поддержку позиции Украины.
"Напомнить о свободе судоходства, свободе передвижения военно-морского флота, о возможности действовать в Черном море и продемонстрировать солидарность", - заявил глава внешнеполитического ведомства.