Порошенко раскритиковали за поход в элитный ресторан

Украинская журналистка Ярослава Коба попыталась пристыдить президента Незалежной Петра Порошенко за визит в элитный ресторан. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Facebook.

Как стало известно, в данном заведении отмечал свой день рождения генпрокурор Украины Юрий Луценко. Возмущение журналистки вызвал тот факт, что в стране в настоящий момент действует военное положение.

"Порошенко приехал с Мариной (супруга президента Украины - прим. ред.) в элитный ресторан, реально много охраны. Хоть бы постеснялись, во время военного положения..." - написала Ярослава, прикрепив фото и короткое видео.



