Кадыров рассказал, как хочет завершить карьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как намерен завершить карьеру и какие у него планы на будущее.

Чеченский лидер в субботу, 22 декабря, в эфире телеканала "Москва 24" заявил, что хочет закончить свою карьеру будучи руководителем республики.

Кадыров отметил, что в его планах нет претензий на какую-либо руководящую должность в российском правительстве.

Кадыров не видит себя в роли главы федерального министерства, так как считает: "Я не такого уровня человек".

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. На прямых выборах в 2016 году за него проголосовали более 97,5 процента избирателей. Чуть более назад он уже хотел покинуть пост главы Чечни.