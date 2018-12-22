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В МИД оценили новые обвинения США во вмешательстве РФ в выборы
22 декабря 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что те, кто обвиняет Россию, Иран и Китай во вмешательстве в выборы в США, выставляют американский народ на посмешище.
"Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - написала она на своей странице в Facebook.
Комментарий российского дипломата связан с недавним заявлением главы разведки США Дэниела Коутса, который обвинил три страны во вмешательстве в прошедшие в ноябре выборы в Конгресс США.
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