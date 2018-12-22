Разведка США обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы-2018

Директор национальной разведки Соединенных штатов Дэниел Коутс обвинил Россию, Китай и Иран в стремлении повлиять на исход состоявшихся в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США.

В его заявлении говорится, что пропагандистские кампании были направлены против Соединенных штатов Америки для продвижения собственных стратегических интересов, пишет РИА Новости.

Об этом свидетельствует доклад, составленный по итогам проверки. При этом, по его словам, подобные попытки не повлияли на ход голосования и результаты подсчета голосов.

Документ был передан на рассмотрение Министерству юстиции и Агентству нацбезопасности США. Если данные подтвердятся, Штаты вынуждены будут ввести санкции согласно американскому закону.