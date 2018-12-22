Турецкие власти отложили военную операцию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что властями было принято решение отложить военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Он пояснил, что Стамбул решил повременить с военной операцией против курдов в Сирии, опасаясь спровоцировать ответный "дружественный" огонь армии США, которая выходит из региона.

"Но это не означает, что мы отказываемся от нашей решимости и проведения операций против YPG в будущем. Пусть никто не впадает в эйфорию", - сказал министр, передает RusTurkey.