США выделят Украине 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе

США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.

В Госдепартаменте заявили, что предпринимают этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере обороны.

Средства будут выделены на увеличение военно-морского потенциала Украины в ответ на "опасную эскалацию со стороны России" и ее "необоснованные" действия, передает ТАСС.

Также в Госдепе вновь призвали Россию вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда и немедленно освободить "захваченных" украинских моряков.