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США выделят Украине 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе
22 декабря 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
В Госдепартаменте заявили, что предпринимают этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере обороны.
Средства будут выделены на увеличение военно-морского потенциала Украины в ответ на "опасную эскалацию со стороны России" и ее "необоснованные" действия, передает ТАСС.
Также в Госдепе вновь призвали Россию вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда и немедленно освободить "захваченных" украинских моряков.
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