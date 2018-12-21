Китай обвинил Великобританию в клевете

Китай заявил, что обвинения касательно кибератак являются небылицами и призвал Великобританию и её союзников прекратить клевету в свой адрес. Согласно сообщению МИД КНР, подобный призыв был сделан с целью сохранения двустороннего сотрудничества. Реакция Пекина стала ответом на недавнее обвинение, выдвинутое минюстом США в адрес двух граждан Китая.

Людей обвинили в хакерских атаках против Соединенных Штатов и еще 11 стран в интересах китайской разведки. Помимо этого, Штаты призвали Пекин прекратить "преступную активность" в киберпространстве.

Великобритания поддержала критику США в адрес КНР и высказала мнение, что Китай ответственен за хакерские атаки против ряда стран, сообщает РИА Новости. "Великобритания и другие страны также выступили с клеветой в адрес Китая в вопросах кибербезопасности. Этими совершенными небылицами они преследуют свои цели. Мы не приемлем это и выражаем решительный протест", - заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.