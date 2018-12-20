Владимир Путин рассказал, хочет ли Россия править миром

Стремление России править миром - штамп, который "навязывается на Западе для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Путин пояснил, что, к примеру, страны НАТО нуждаются во внешней угрозе, чтобы сплачивать вокруг себя союзников: "Против России - это хорошо: крупнейшая ядерная держава", - напомнил российский лидер.

Стремление РФ править миром - стереотип, связанный с ведущей ролью США в международной экономике и ростом расходов на оборонную промышленность: "Штаб, который пытается это делать.. находится не в Москве".

Видео предоставлено телеканалом НТВ.