Путин: провокация в Черном море направлена на поднятие рейтинга Порошенко

Президент России Владимир Путин считает, что провокацией в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко пытался выполнить свою задачу по повышению рейтинга в преддверии выборов. Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко

"Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнерам - понятно. Там выборы. Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг президента", - пояснил он.

Причем, по словам главы российского государства, данная провокация в Черном море с точки зрения повышения рейтинга действующего президента Украины, наверное, удалась.

"Это во вред интересам народа. Рейтинг Петра Алексеевича подрос: с пятого он переместился на второй. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны", - сказал Владимир Путин.