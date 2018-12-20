Путин: мировое сообщество недооценивает ядерную угрозу

Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет о нарастающей недооценке опасности ядерной войны. При этом, глава российского государства отметил, что РФ при необходимости сможет себя защитить.

Владимир Путин выразил надежду, что у жителей Земли хватит чувства самосохранения, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Однако, по его мнению, в мире возрастает недооценка данной угрозы.

"Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным", - отметил российский лидер в ходе большой пресс-конференции.

Однако, если "что-то подобное возникнет", это может привести к гибели всей цивилизации, а может, и планеты. Он добавил, что немало тому способствует нынешний развал системы сдерживания вооружений.

"Договор СНВ истекает в 2021 году. Однако переговоров о его продлении не идет. Если это никому не нужно, то и Россия не собирается настаивать: наша страна в состоянии себя защитить", - отметил он.