Президент России Владимир Путин завил, что происходящее в церковной жизни на Украине "уму непостижимо". По его словам, государство вмешивается в церковные дела, чего не было со времен СССР.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, глава РФ прокомментировал раскол в православии, который был инициирован Константинополем и Киевом.

"Украинская православная церковь была независимой от РПЦ, а теперь новая раскольническая структура зависит от Константинополя и "подсказок из Вашингтона", - цитирует его РИА Новости.

Президент России добавил, что звонок госсекретаря США Джона Болтона в Киев для обсуждения темы раскола "ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь".