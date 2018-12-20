Путин прокомментировал решение США о выводе войск из Сирии

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о том, что американские военные одержали победу над ИГ* в Сирии и теперь выводят войска из страны.

"Мы не видим признаков вывода, но допускаем, что это возможно, тем более, что двигаемся по пути политического урегулирования", - сказал российский президент, напомнив, что американские военные находятся в Афганистане вот уже более 15 лет и каждый год заявляют о выводе войск.

По его словам, в части победы над ИГ он, в целом, согласен с президентом США. Глава российского государства отметил, что на территории САР за последнее время удалось добиться существенных изменений в борьбе с терроризмом.

Однако, вместе с тем Владимир Путин предостерег о возможном перемещения террористической активности из Сирии в другие страны: "Существует опасность перетекания группировок в соседние регионы".