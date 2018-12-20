Владимир Путин назвал пенсионные изменения неизбежными

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает неизбежным повышение пенсионного возраста из-за сокращения в стране численности работающих граждан и увеличения числа пенсионеров.

В противном случае стране пришлось бы через 5-7 лет сделать это резко, без предоставления всяких льгот, но критика этого решения была ожидаема, заявил президент РФ на ежегодной пресс-конференции.

Российский лидер отметил, что, если бы не было этих тенденций, он никогда бы не разрешил этого сделать. И добавил, что "такие вещи - они неприятные, и ясно, что никакого восторга не вызовут".

"Повышение пенсионного возраста - это не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос будущего", - подчеркнул глава РФ.