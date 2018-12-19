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США расширяют санкции против России
19 декабря 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты расширили в среду санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм". С таким утверждением выступило министерство финансов США.
Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян. Также санкции распространятся на федеральное агентство новостей (ФАН), ФБА "Экономика сегодня", "Невские новости" и ресурс "USA Reallу".
По мнению американских властей, они связаны с компанией LLC Concord Management and Consulting, в отношении которой уже были введены санкции из-за "вмешательства в выборы".
В санкционный список США также вошли Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В тоже время американское руководство намерено через 30 дней отменить ограничительные меры, ранее введенные в отношении En+, "Русала" и "Евросибэнерго", передает в среду РИА Новости.
Однако бизнесмен Олег Дерипаска по-прежнему будет числиться в санкционном списке. При этом его активы, из которых ему принадлежит более 50 процентов, останутся заблокированными.
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