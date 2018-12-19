Еврокомиссия выявила нарушения соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства, со стороны Украины были найдены множественные нарушения.

Однако, несмотря на это, на сегодняшний день Еврокомиссия приняла решение не замораживать соглашение применительно к Незалежной при условии "немедленных действий Киева" по выполнению требований договора.

"Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией", - говорится в документе.

Кроме прочего, представители Еврокомиссии также отметили, что украинским властям еще предстоит выполнить многие требуемые критерии для либерализации визового режима, пишет ТАСС.