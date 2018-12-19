В МИДе отреагировали на заявления о новой провокации в Керченском проливе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безответственными слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода украинских судов через Керченский пролив. Турчинов анонсировал провокацию в Керченском проливе с участием ОБСЕ

"Объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно призвано лишь усугубить ситуацию", - отметила российский дипломат на брифинге в среду, пишет ТАСС.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, подобным заявлением Украина подтверждает, что провокация стала "визитной карточкой ее нынешнего режима".