В Совфеде высказались о праздновании дня рождения Бандеры на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает решение украинских властей об утверждении дня рождения Бандеры праздником на Украине абсолютно политизированным.

На Украине юбилей главного националиста отметят всей страной

Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в том числе украинские власти собираются отмечать 110-летний со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. По словам российского политика, это вызов истории, человечеству. "Место и роль Степана Бандеры в истории двадцатого столетия уже определены — не нами, а фактически Нюрнбергским трибуналом, который осудил фашистов и их пособников", — сказал сенатор Олег Морозов в интервью RT.