Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, 19 декабря, назвал "хорошей практикой" критику кабмина депутатами. По мнению главы российского правительства, ни один министр "не должен бронзоветь".

Медведев в рамках выступления в Госдуме по случаю завершения осенней сессии нижней палаты парламента отметил, что за последнее время сложились традиции успешной, эффективной и конструктивной работы Госдумы с правительством.

Как уточняет сегодня ТАСС, ссылаясь на слова премьера, это вовсе не означает, что со стороны парламентариев не поступает критика, напротив – ее предостаточно. Кроме того, Дмитрий Медведев убежден, что истина рождается исключительно в процессе дискуссии.